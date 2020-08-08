«Ювентус» объявил об увольнении Сарри

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри покидает пост, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Напомним, вчера «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В ответной встрече итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии. В 38 матчах подопечные Маурицио Сарри набрали 83 очка. Победа стала для «Ювентуса» 36-й в национальном первенстве, а также девятой подряд.
- 8 августа 2020
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:47
-
15:30
-
15:25
-
15:21
-
15:14
-
15:12
-
15:06
-
15:04
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:34
-
12:07