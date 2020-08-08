«Ювентус» объявил об увольнении Сарри

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри покидает пост, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Напомним, вчера «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В ответной встрече итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии. В 38 матчах подопечные Маурицио Сарри набрали 83 очка. Победа стала для «Ювентуса» 36-й в национальном первенстве, а также девятой подряд.