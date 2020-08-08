Дзагоев был заменён в матче с «Химками» из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Арнор Сигурдссон.

Во втором тайме Дзагоев схватился за заднюю поверхность правого бедра и не смог продолжить игру.

Напомним, хавбек «армейцев» на 45-й минуте встречи точным ударом поразил ворота подмосковной команды и счёт стал 2:0. У Алана этот мяч стал первым с 3 марта 2018 года — в том матче полузащитник отправил мяч в ворота «Урала».

В предыдущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах. Остальные полузащитник пропускал, как правило, из-за различных повреждений.

Встреча ЦСКА и «Химок» продолжается в эти минуты. Гости забили два мяча.