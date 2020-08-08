«Ювентус» может возглавить тренер «Порту» Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.



Напомним, сегодня, 8 августа, Маурицио Сарри был отправлен в отставку с поста главного тренера туринского клуба. Накануне его команда не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Контракт Консейсау с португальским клубом рассчитан до 2021 года. 44-летний специалист работает в «Порту» с 2017-го. Тренировал «Брагу», «Виторию Гимарайнш» и «Нант».



Консейсао никогда не работал в Италии, но хорошо знаком с Серией А. Большую часть карьеры профессионального футболиста Сержиу провел в итальянских командах — «Лацио», «Парме» и «Интере».



Сообщается, что «Ювентус» может выбрать португальского тренера, чтобы наладить отношения с нападающим Криштиану Роналду.

В числе кандидатов на пост главного тренера туринской команды фигурируют также Маурисио Почеттино и Андреа Пирло.