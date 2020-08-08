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Гол Мамаева принёс «Ростову» победу над «Тамбовом»

Гол Мамаева принёс «Ростову» победу над «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 21-й минуте встречи забил полузащитник ростовчан Павел Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу, мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым (Ижевск), помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный арбитр — Сергей Лапочкин.

По итогам прошлого сезона «Ростов», набрав 45 очков, занял пятое место в таблице РПЛ. «Тамбов» (31) расположился на 14-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
08 августа 2020, суббота. 18:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мамаев – 21'
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