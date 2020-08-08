«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над лондонским «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. Ещё по голу забили полузащитники мюнхенцев Иван Перишич и Корентин Толиссо. Единственный гол «Челси» забил нападающий Тэмми Абрахам.
Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, помогали ему Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — Раду Петреску.
По сумме двух встреч мюнхенцы вышли в 1/4 финала турнира. В первом матче «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счётом 3:0.
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