«Челси» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвёртый раз подряд
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла «Челси» по сумме двух матчей (3:0, 4:1). Лондонцы вылетели на стадии 1/8 финала в четвёртом сезоне подряд.
В сезоне-2014/2015 лондонская команда уступила «ПСЖ» (1:1, 2:2), в сезоне-2015/2016 — снова «ПСЖ» (1:2, 1:2). В сезоне-2017/2018 «Челси» уступил «Барселоне» (1:1, 0:3).
Последний раз «Челси» выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014, когда прошёл «Галатасарай» (1:1, 2:0).
Сегодня в матче Лиги чемпионов «Бавария» одержала победу над «Челси» со счётом 4:1. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. Ещё по голу забили полузащитники мюнхенцев Иван Перишич и Корентин Толиссо. Единственный гол «Челси» забил нападающий Тэмми Абрахам.
«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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