Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с «Реалом», прошедших в 2018 году

Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с «Реалом», прошедших в 2018 году
Футбол / Испания 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с мадридским «Реалом» в 2018 году.

«Мы общались по телефону. В конце концов, я принял решение. Считал, что переход в „Реал“ был бы неверным шагом. Я был одним из кандидатов на пост тренера, и список не был длинным. Основательно пообщался с Хосе Санчесом. Мы договорились, что обсудим этот вопрос снова, если «Реалу» нужен будет тренер, а я буду доступен.

Хотел, чтобы следующий шаг был логичным. Стараюсь планировать профессиональную карьеру. Даю время на развитие, я ещё не такой опытный специалист. „РБ Лейпциг“ пошёл на всё, чтобы заключить со мной контракт. Это главное. Чуть больший клуб, бюджет больше, чем в «Хоффенхайме». Я мог продолжать развиваться», — приводит слова Нагельсмана Marca.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020