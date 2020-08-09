Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с «Реалом», прошедших в 2018 году

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с мадридским «Реалом» в 2018 году.



«Мы общались по телефону. В конце концов, я принял решение. Считал, что переход в „Реал“ был бы неверным шагом. Я был одним из кандидатов на пост тренера, и список не был длинным. Основательно пообщался с Хосе Санчесом. Мы договорились, что обсудим этот вопрос снова, если «Реалу» нужен будет тренер, а я буду доступен.



Хотел, чтобы следующий шаг был логичным. Стараюсь планировать профессиональную карьеру. Даю время на развитие, я ещё не такой опытный специалист. „РБ Лейпциг“ пошёл на всё, чтобы заключить со мной контракт. Это главное. Чуть больший клуб, бюджет больше, чем в «Хоффенхайме». Я мог продолжать развиваться», — приводит слова Нагельсмана Marca.