Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с «Реалом», прошедших в 2018 году

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах с мадридским «Реалом» в 2018 году.
«Мы общались по телефону. В конце концов, я принял решение. Считал, что переход в „Реал“ был бы неверным шагом. Я был одним из кандидатов на пост тренера, и список не был длинным. Основательно пообщался с Хосе Санчесом. Мы договорились, что обсудим этот вопрос снова, если «Реалу» нужен будет тренер, а я буду доступен.
Хотел, чтобы следующий шаг был логичным. Стараюсь планировать профессиональную карьеру. Даю время на развитие, я ещё не такой опытный специалист. „РБ Лейпциг“ пошёл на всё, чтобы заключить со мной контракт. Это главное. Чуть больший клуб, бюджет больше, чем в «Хоффенхайме». Я мог продолжать развиваться», — приводит слова Нагельсмана Marca.
- 9 августа 2020
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