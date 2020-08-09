Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Радимов прокомментировал обвинения Родченкова в отношении экс-врача «Зенита»

Радимов прокомментировал обвинения Родченкова в отношении экс-врача «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов опроверг информацию, что экс-глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.

Такую информацию сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков.

«Впервые об этом слышу. Нас постоянно проверяли на допинг, сколько матчей международных сыграли. Не было ли проблем? Ну если слышали об этом, то скажите (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Сергей Пухов — абсолютно нормальный человек и врач. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча. Мне всё равно, зачем Родченков это делает", — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Родченков рассказал, что бывший врач «Зенита» имел прямое отношение к допинговой программе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020