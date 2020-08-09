Радимов прокомментировал обвинения Родченкова в отношении экс-врача «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов опроверг информацию, что экс-глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.
Такую информацию сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков.
«Впервые об этом слышу. Нас постоянно проверяли на допинг, сколько матчей международных сыграли. Не было ли проблем? Ну если слышали об этом, то скажите (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Сергей Пухов — абсолютно нормальный человек и врач. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча. Мне всё равно, зачем Родченков это делает", — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Родченков рассказал, что бывший врач «Зенита» имел прямое отношение к допинговой программе
- 9 августа 2020
-
12:51
-
12:49
-
12:39
-
12:35
-
12:21
-
12:18
-
12:07
-
11:59
-
11:54
-
11:40
-
11:38
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:51
-
10:41
-
10:33
-
10:12
-
10:04
-
09:50
-
09:48
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:46
-
07:18
-
05:36
-
04:48
-
04:37
-
04:26
Партнерский контент