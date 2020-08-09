Радимов прокомментировал обвинения Родченкова в отношении экс-врача «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов опроверг информацию, что экс-глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.

Такую информацию сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков.

«Впервые об этом слышу. Нас постоянно проверяли на допинг, сколько матчей международных сыграли. Не было ли проблем? Ну если слышали об этом, то скажите (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Сергей Пухов — абсолютно нормальный человек и врач. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча. Мне всё равно, зачем Родченков это делает", — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.