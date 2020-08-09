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Маттейс де Лигт пропустит до трёх месяцев из-за травмы плеча

Маттейс де Лигт пропустит до трёх месяцев из-за травмы плеча
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт не вернется на поле до ноября, ему требуется операция на плече, сообщил Tuttosport.

Игрок вывихнул правое плечо в конце 2019 года, и с тех пор его беспокоит травма. Операция была отложена до конца сезона. После вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов у де Лигта есть время для прохождения необходимых процедур. Маттейс пропустит от двух до трёх месяцев.

Как сообщает источник, другой причиной задержки операции стало полное отсутствие альтернатив в составе туринской команды, поскольку Джорджио Кьеллини и Мерих Демирал тоже травмированы.

«Ювентус» стал чемпионом Италии. Туринская команда набрала 83 очка и на одно очко опередила ближайшего преследователя — миланский «Интер».

Вчера, 8 августа, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри был отправлен в отставку после вылета туринцев из Лиги чемпионов. Команду возглавил экс-игрок Андреа Пирло.

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