Веллитон получил травму ноги в матче с "Тимишоарой"

На 83-й минуте контрольного матча московского «Спартака» и румынской «Тимишоары» бразильский нападающий красно-белых Веллитон получил повреждение ноги в эпизоде, когда забивал гол, сообщает «Спорт-экспресс». Игрок был тут же заменён.

Диагноз и сроки восстановления футболиста будут известны позже.