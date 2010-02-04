Веллитон получил травму ноги в матче с "Тимишоарой"
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На 83-й минуте контрольного матча московского «Спартака» и румынской «Тимишоары» бразильский нападающий красно-белых Веллитон получил повреждение ноги в эпизоде, когда забивал гол, сообщает «Спорт-экспресс». Игрок был тут же заменён.
Диагноз и сроки восстановления футболиста будут известны позже.
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