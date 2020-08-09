Мюллер: в пятницу мы увидим, является ли Левандовски лучшим нападающим в мире

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, является ли его одноклубник Роберт Левандовски лучшим нападающим в мире на данный момент.

«Мы увидим это в пятницу. Левандовски должен будет ответить на этот вопрос. Месси в матче с „Наполи“ тоже сыграл очень хорошо. От меня и Роберта будет зависеть, сможем ли мы решить вопрос с выходом в полуфинал в свою пользу.

«Барселона» не смогла стать чемпионом Испании, так что у них определённо есть некоторые проблемы. Но в матчах на выбывание может произойти что угодно", — приводит слова Мюллера Daily Mail.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Встреча пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало матча — в 22:00 мск.