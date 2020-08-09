Левандовски вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занял 4-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Польский форвард за всё время выступлений в еврокубке забил 66 мячей. На первом месте в списке — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (131 гол). Следом за ним идёт форвард «Барселоны» Лионель Месси (115). На третьем месте в рейтинге — бывший игрок мадридского «Реала» и немецкого «Шальке» Рауль (71).
Напомним, вчера, 8 августа, Левандовски в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (4:1) оформил дубль и отдал две голевые передачи.
Немецкий клуб встретится с «Барселоной» в четвертьфинальном матче еврокубка 14 августа. Встреча пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу ду Бенфика». Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» — «Лион».
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