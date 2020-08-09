Денис Глушаков приехал на матч «Спартак» — «Сочи»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков приехал на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи».

В настоящее время футболист является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно. Хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В минувшем сезоне 33-летний Глушаков выступал за «Ахмат». В составе грозненского клуба он принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 9 августа. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

На стадион также приехал бывший тренер «Химок» Сергей Юран.