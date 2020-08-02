Агент Сафонов: Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

Агент Алексей Сафонов порассуждал о будущем полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.
«Я знаю ситуацию изнутри. Без него скучают его дочки, и он скучает по ним. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь и «Динамо», и «Спартаку». Денис мне говорил, что готов подписать со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Прийти в Подмосковье и играть за десятку грина он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.
Смотрим варианты в России, Катаре, Эмиратах и Китае. Но у него приоритет – Россия.
«Спартак»? Он бы «Спартаку» с точки зрения футбола помог. Команде нужен опытный дядька. Когда Тедеско говорит, что он с молодёжью добьётся результата, это странно. Отставание от чемпиона на 33 очка – очень много. Тридцати очков хватает, чтобы не вылететь. А тут такая разница.
И второе. Примут фанаты или не примут. Например, тот же Кокорин говорил, что за «Спартак» играть не буду. Сейчас он начнёт забивать, и все всё благополучно забудут», — приводит слова Сафонова Metaratings.
- 2 августа 2020
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:05
-
18:58
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:25
-
18:16
-
18:03
-
17:52
-
17:42
-
17:24
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
16:53
-
16:43
-
16:17
-
16:10
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:37
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:41
-
14:27
-
14:24
-
13:58