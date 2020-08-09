«Пенальти был не совсем справедливым». Тедеско — о матче с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал кадровые решения на матч с «Сочи» (2:2).
«Почему в обороне играют молодые Маслов и Гапонов, а Кутепов сел на лавку? Мы постоянно работает с ребятами, работа приносит плоды. Маслов — отличный игрок с характером и техникой, в своё время играл Кутепов, но журналисты говорили, почему я ставлю его? Я верю своим глазам, на данный момент они видят ситуацию в целом так, что после травмы Ильи начал играть Маслов, хорошо себя зарекомендовал. Пенальти был не совсем справедливым, он сыграл в мяч. Гапонов тоже перспективный игрок и уже это доказывал.
Мы работаем над тем, чтобы игроки на поле не нервничали, это касается и розыгрыша от ворот. Если тебя прессингуют, то надо игрокам выше помогать защитникам, если прессинг продолжается – нужна передача верхом вперёд. Так играет не только «Спартак», это приносит плоды. Но бывает разное.
Что касается стандартов, то есть много вариантов – близко подаём, подальше разыгрываем, чтобы сохранить контроль за мячом», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 9 августа 2020
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