Президент «Ахмата»: с каждым матчем команда будет лучше взаимодействовать

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Дорогие друзья! Стартовый матч нового футбольного сезона между нашей командой «Ахмат» и тульским «Арсеналом» завершился вничью 0:0. Обе команды поочередно владели территориальным преимуществом. Ничья на выезде результат удовлетворительный. У нового тренерского штаба во главе с Андреем Талалаевым

было не так много времени, чтобы донести до подопечных свои творческие идеи. Уверен, с каждой новой игрой команда будет лучше взаимодействовать, некоторые новшества были видны и в сегодняшнем матче.

«Арсеналу» также желаю удачи в решении поставленных на сезон задач. „Ахмат“ — сила! Аллаху Акбар!» — написал Даудов на своей странице в «инстаграме».