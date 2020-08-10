Фонд защиты прав спортсменов попросил РФС аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов попросил председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца аннулировать результат матча 1-го тура чемпината России «Спартак» — «Сочи».

«Арбитр Казарцев на 88-й минуте игры назначил пенальти в ворота футбольного клуба „Спартак“, совершив тем самым грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой вам видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил игроком команды «Спартак» Самуэлем Жиго, однако, несмотря на наличие системы VAR, главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава.



Прошу вас рассмотреть возможность аннулирования матча 1-го тура чемпионата России по футболу „Спартак“ — »Сочи" и принять правовое решение о последствии аннулирования результата матча в качестве переигровки либо присуждения поражения «Сочи», а также провести проверку работы арбитров матча и в случае выявления нарушений и установления вины, рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций в их отношении", — говорится в письме.