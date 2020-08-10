Заместитель гендиректора «Спартака»: сама идея VAR была дискредитирована в матче с «Сочи»

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Если полиграф поможет бороться с судейскими ошибками. Были ли ошибки сегодня? На мой взгляд, да. В случае первого пенальти — есть разные мнения на это счёт, а второй — там близко не было. Намёка не было. Считаю, что сама идея VAR была дискредитирована», — сказал Ходырев журналистам. Интервью опубликовано на YouTube-канале Артёма Локалова.

Напомним, что по ходу матча «Спартак» выигрывал со счётом 2:0. Впрочем, сочинский клуб смог уйти от поражения благодаря двум голам, которые были забиты с пенальти.

Во 2-м туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Ахматом». Матч состоится 14 августа.