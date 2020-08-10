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Президент Украинской ассоциации футбола заразился коронавирусом

Президент Украинской ассоциации футбола заразился коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заразился коронавирусом.

«Дорогие друзья и коллеги, обязан сообщить. Сегодня получил положительный результат тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц чётко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперёд, чувствую себя нормально. Планирую работать удалённо и буду на связи. Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели общался лично, в обязательном порядке также пройдут тестирование. Держу этот вопрос на личном контроле.

Тем временем УАФ продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты. У меня боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление», — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».

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