Президент Украинской ассоциации футбола заразился коронавирусом

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заразился коронавирусом.
«Дорогие друзья и коллеги, обязан сообщить. Сегодня получил положительный результат тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц чётко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.
Забегая вперёд, чувствую себя нормально. Планирую работать удалённо и буду на связи. Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели общался лично, в обязательном порядке также пройдут тестирование. Держу этот вопрос на личном контроле.
Тем временем УАФ продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты. У меня боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление», — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».
- 10 августа 2020
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