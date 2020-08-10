Шнякин: поступок Широкова — кошмарный, парализующий эпизод. Мне стыдно

Комментатор Дмитрий Шнякин в своём «инстаграме» высказался о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова в матче любительских команд.



«Ребят, состояние абсолютной опустошённости. И шока. У всей команды. Поэтому постараюсь объясниться простыми словами, от всей сборной «Матч ТВ», как капитан. Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввёл в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте, да и в жизни. Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно. Вы знаете, я всегда за максимально жёсткую борьбу на поле, но рукоприкладство, да ещё и в отношении судьи, – недопустимая фигня (в оригинальном тексте более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»).



Мне стыдно и безумно жаль, что такое произошло на классном турнире, придуманном Германом и его окружением. Приношу извинения хорошему судье, футболисту Данте. Наша команда готова помочь ему с медицинскими моментами. Приношу извинения моим большим друзьям из офигенной команды «Ничего обычного». Они готовы были пойти на уступки, каким-то образом продолжить действительно крутой и равный матч, который застыл при счёте 0:0. Это был лучший матч нашей команды на турнире, где мы старались биться честно и чисто, потому что кайфуем от футбола и от того, что у нас появилась крутые «химия» и энергетика. И, конечно, извинения перед Германом и организаторами турнира. Большой респект, что позвали нас и шли нам на уступки. Значит, я подвёл. Мы примем любое решение по участию команды на турнире. Оно в любом случае будет справедливым. Спасибо за понимание. Всем — мира и крутой, страстной, но чистой игры», — написал Шнякин.

Роману Широкову может грозить уголовное наказание за нападение на судью