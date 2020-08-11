«В основном игроки местные, молодые». Семак не согласен, что у «Зенита» два состава

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих трансферных пожеланиях, а также высказался о глубине состава сине-бело-голубых.
«Придя в команду более двух лет назад, я чётко обозначил своё видение: каждое трансферное окно мы должны брать двоих-троих игроков хорошего уровня. Для того чтобы через два года у нас была крепкая команда. К сожалению, два трансферных окна мы провели спокойно и без усилений. Очень надеялся на Сашу Кокорина. К сожалению, не получилось по независящим от нас причинам, которые к футболу не имеют ни малейшего отношения.
Не согласен с выражением по поводу двух составов. Вы, наверное, и сами не назовёте пяти игроков, составляющих группу ротации. В основном, у нас все игроки местные, молодые. На данный момент не назовёшь их лидерами или теми, кто имеет вес в российском футболе. Думаю, составы примерно одинаковые, что у нас, что у «Локомотива»: 12-14 игроков в обойме и пять молодых игроков, которым предстоит доказать, что они достойны играть в стартовом составе», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».
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