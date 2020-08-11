Иммобиле: я намерен играть в «Лацио» до конца карьеры

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что готов играть в римском клубе до конца карьеры.
«Я намерен играть в „Лацио“ до конца карьеры. Я продлю контракт на три года. Он истечёт в 2025 году, когда мне исполнится 35 лет.
До перехода в „Лацио“ я часто общался с „Наполи“, но по тем или иным причинам мы никогда не приходили к соглашению. Неаполь — город, в котором я родился, я всегда буду следить за ним с любовью. Но то, что „Лацио“ дал мне и даёт до сих пор, бесценно», — цитирует Иммобиле Corriere dello Sport.
Итальянский форвард выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне Серии А его команда заняла четвёртое место.
Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах завершившегося сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 гол.
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