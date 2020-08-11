«Реал» вернёт Эдегора из аренды, Зидан рассчитывает на игрока
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, который провёл минувший сезон чемпионата Испании за «Реал Сосьедад» на правах аренды, вернётся в Мадрид, сообщает Marca.
Эдегор не будет продолжать выступления в Сан-Себастьяне, как предполагалось изначально. Напомним, арендное соглашение было подписано по схеме «1+1». Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассчитывает на норвежца в следующем сезоне и настаивает на его возвращении в «Реал».
В минувшем сезоне Примеры 21-летний хавбек провёл 31 матч, в котором забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
Мартин Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежец также уезжал в аренду в «Херенвен» (2017-2018) и «Витесс» (2018-2019).
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