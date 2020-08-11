Шунин — о матче с «Уралом»: хотелось взять реванш, что у нас и получилось

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги матча первого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).
«У нас недавно была игра с «Уралом» на выезде – тот матч мы проиграли. Хотелось взять реванш, что у нас и получилось. Мне понравилась наша динамика, как двигался мяч. «Урал» очень хотел забить и бежал вперёд, но мы грамотно начинали контратаки, спокойно выходили из-под прессинга. Счёт 2:0 — закономерный, но могли забивать ещё.
В каждом матче у вратаря есть хотя бы один момент, когда нужно выручить. На старте «Урал» контролировал игру — активно атаковал, держал мяч, но мы правильно оборонялись. Один момент у них всё-таки случился — после подачи Панюков пробил в угол, я вовремя занял позицию и среагировал на мяч. После этого хорошая контратака, и Клинтон открыл счёт.
Как сказал Рома Евгеньев: «При мне это первый раз, когда «Динамо» в тройке». Евген, но точно не последний", — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с казанским «Рубином», а «Динамо» примет волгоградский «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
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