Финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов перенесён из-за коронавируса
УЕФА на официальном сайте объявил о переносе финального матча предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Дрита» — «Линфилд».
Напомним, 7 августа у одного из футболистов «Дриты» был выявлен коронавирус. Он был отправлен на карантин вместе с другим игроком, который контактировал с ним. После последнего тестирования коронавирусная инфекция была обнаружена у ещё одного игрока косовского клуба. Руководство «Дриты» приняло решение поместить всю команду на карантин.
Решение о проведении встречи будет принято позднее. Напомним, все матчи этого раунда проходят в Ньоне (Швейцария) в формате одного матча. Победитель противостояния «Дрита» — «Линфилд» выйдет в 1-й квалификационный раунд турнира, в котором встретится с «Легией».
- 11 августа 2020
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