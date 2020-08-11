Финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов перенесён из-за коронавируса

УЕФА на официальном сайте объявил о переносе финального матча предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Дрита» — «Линфилд».



Напомним, 7 августа у одного из футболистов «Дриты» был выявлен коронавирус. Он был отправлен на карантин вместе с другим игроком, который контактировал с ним. После последнего тестирования коронавирусная инфекция была обнаружена у ещё одного игрока косовского клуба. Руководство «Дриты» приняло решение поместить всю команду на карантин.



Решение о проведении встречи будет принято позднее. Напомним, все матчи этого раунда проходят в Ньоне (Швейцария) в формате одного матча. Победитель противостояния «Дрита» — «Линфилд» выйдет в 1-й квалификационный раунд турнира, в котором встретится с «Легией».