Тухель не исключил участия Мбаппе в матче с «Аталантой»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что нападающий команды Килиан Мбаппе может сыграть в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
«По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдёт как надо и не случится ничего экстраординарного, он будет в заявке на матч.
Что касается Марко Верратти, тут мы должны ждать и быть терпеливыми. На прошлой неделе он вообще не мог бегать, но вчера возобновил пробежки. Он получил травму на тренировке, и это был несчастный случай. Теперь Марко может постепенно начать набирать форму", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» состоится 12 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Начало встречи — в 22:00 мск.
«Будет сложно не пропустить». Тухель – о предстоящем матче «ПСЖ» с «Аталантой» в ЛЧ
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