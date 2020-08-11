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«Будет сложно не пропустить». Тухель – о предстоящем матче «ПСЖ» с «Аталантой» в ЛЧ

«Будет сложно не пропустить». Тухель – о предстоящем матче «ПСЖ» с «Аталантой» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Хорошая защита будет очень важна в матче с «Аталантой». У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всеми своими игроками, всё время продвигаются вперёд и везде нажимают. Их десятый номер, Гомес, всегда свободен и передвигается. Он старается взаимодействовать с другими игроками на небольших пространствах. Всё это означает, что мы должны быть очень сосредоточены в защите и стараться не уступать, но мы знаем, что будет очень сложно не пропустить от «Аталанты». Кейлор Навас мог бы стать ключевым игроком, потому что он всегда спокоен и имеет большой опыт в этих соревнованиях», — приводит слова Тухеля Football Italia.

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» состоится 12 августа.

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