Футболист из Крыма рассказал о жизни полуострова после присоединения к России

Родившийся в Керчи защитник «Урала» Игорь Калинин поделился мнением по поводу присоединения Крымского полуострова к России.
«Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. В целом лучше стало. Главное, чтобы войны не было.
В политику не лезу, мне это неинтересно. Никогда не сравниваю Украину и Россию – люблю и тех, и других. Я даже телек не смотрю и вообще не разделяю украинцев и русских – это для меня один народ.
Украинский паспорт я сдал, когда российский получал. Нельзя было тогда оставлять его", — приводит слова игрока Sport24.
В прошедшем сезоне РПЛ Калинин провёл в составе «Урала» шесть матчей и получил три жёлтые карточки. В следующем туре «Урал» сыграет с «Рубином». Матч состоится 15 августа.
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