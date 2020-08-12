«Химки» арендовали Александра Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий стал игроком подмосковных «Химок» на правах аренды.
«22-летний полузащитник Александр Ломовицкий до конца сезона арендован подмосковными «Химками». В прошлом сезоне Ломовицкий выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». Желаем Александру успешно проявить себя в матчах за новый клуб!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Ломовицкий провёл в составе тульского «Арсенала» 24 матча и забил два мяча, один из которых с пенальти. Также Ломовицкий заработал восемь жёлтых карточек.
В следующем туре РПЛ «Химки» сыграют с «Сочи». Матч состоится 14 августа.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский полузащитник продолжит карьеру в подмосковном клубе.
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