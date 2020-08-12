«Рад делить эти прекрасные моменты с тобой». Роналду выложил фото с возлюбленной
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поделился в соцсетях совместной фотографией со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
«Рад делить эти прекрасные моменты с тобой!» — написал Роналду.
Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 28 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.
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