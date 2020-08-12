«Аталанта» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Сегодня, 12 августа, состоится матч «Аталанта» – «Пари Сен-Жермен». Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «ПСЖ».
Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Артур Соареш Диаш.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» в двухматчевом противостоянии (4:1, 4:3), а „ПСЖ“ оказался сильнее дортмундской „Боруссии“ (1:2, 2:0). Победитель пары „Аталанта“ — «Пари Сен-Жермен» сыграет в полуфинале турнира с победителем противостояния «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
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