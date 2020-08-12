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«Крылья Советов» впервые победили в новом сезоне ФНЛ

«Крылья Советов» впервые победили в новом сезоне ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 3-м туре Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» одержали победу в матче со «СКА-Хабаровском». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 20-й минуте встречи открыл хавбек самарцев Антон Зиньковский. На 34-й минуте «Крылья» увеличили преимущество благодаря автоголу Кирилла Суслова. На 83-й минуте был удалён игрок «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири.

«Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне ФНЛ. Команда Игоря Осинькина, набрав 4 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Волгарь» — «Велес» — 1:2

«Текстильщик» — «Чайка» — 1:1

«Нефтехимик» — «Енисей» — 2:0

«Динамо-Брянск» — «Нижний Новгород» — 1:0

ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
12 августа 2020, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Зиньковский – 20'   2:0 Суслов – 34' (автогол)
Удаления: нет / Квеквескири – 83'
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