«Крылья Советов» впервые победили в новом сезоне ФНЛ
В 3-м туре Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» одержали победу в матче со «СКА-Хабаровском». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт на 20-й минуте встречи открыл хавбек самарцев Антон Зиньковский. На 34-й минуте «Крылья» увеличили преимущество благодаря автоголу Кирилла Суслова. На 83-й минуте был удалён игрок «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири.
«Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне ФНЛ. Команда Игоря Осинькина, набрав 4 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Волгарь» — «Велес» — 1:2
«Текстильщик» — «Чайка» — 1:1
«Нефтехимик» — «Енисей» — 2:0
«Динамо-Брянск» — «Нижний Новгород» — 1:0
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