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УЕФА присудил техническое поражение «Дрите» в финальном матче предварительного раунда ЛЧ

УЕФА присудил техническое поражение «Дрите» в финальном матче предварительного раунда ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на официальном сайте объявил о присуждении технического поражения «Дрите» в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов с «Линфилдом».

Напомним, 7 августа у одного из футболистов «Дриты» был выявлен коронавирус. Он был отправлен на карантин вместе с другим игроком, который контактировал с ним. После последнего тестирования коронавирусная инфекция была обнаружена ещё у одного игрока косовского клуба. Руководство «Дриты» приняло решение поместить всю команду на карантин. 11 августа УЕФА объявил об отмене матча из-за заражения коронавирусом футболистов косовской команды.

Напомним, все матчи этого раунда проходят в Ньоне (Швейцария) в формате одного матча. Таким образом, «Линфилд» вышел в 1-й квалификационный раунд турнира, где встретится с «Легией».

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