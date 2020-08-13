Доменико Тедеско: судить арбитров — не моя работа. Я уважаю их труд

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о призывах пожизненно отстранять судей от работы за ошибки.



«Судить арбитров – не моя работа. И в целом, и футбольных судей. Я с большим уважением отношусь к их непростой работе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Сочи». В начале встречи подопечным Тедеско удалось забить два мяча, однако впоследствии они упустили преимущество. Оба гола красно-белые пропустили с пенальти, и одиннадцатиметровые показались многим сомнительными. Впоследствии ветераны «Спартака» призвали пожизненно отстранить главного арбитра матча Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова, а клуб эту инициативу поддержал.