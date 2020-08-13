Даниэль Мишкич перешёл в «Урал»

Полузащитник Даниэль Мишкич, ранее выступавший за «Оренбург», стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
«Футбольный клуб «Урал» пополнил состав 26-летним хорватским полузащитником Даниэлем Мишкичем. Футболист переходит в наш клуб из ФК «Оренбург». Сегодня новый игрок прошёл медобследование в Екатеринбурге, после чего заключил контракт с нашим клубом. За «Урал» Мишкич будет выступать под номером 19.
Два года назад хорватский полузащитник пополнил ряды «Оренбурга», в составе которого 12 августа 2018 года дебютировал в Российской Премьер-Лиге. За два сезона, которые Даниэль провёл на Южном Урале, он принял участие в 49 матчах РПЛ и зарекомендовал себя как надёжный полузащитник, один из лидеров оренбургского клуба в центре поля.
Футбольный клуб «Урал» приветствует Даниэля в Екатеринбурге! Желаем обходиться без травм и провести в нашей команде несколько классных сезонов!» — говорится в сообщении пресс-службы.
- 13 августа 2020
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