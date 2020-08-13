Капитан «Химок»: на тему участия нашей команды в РПЛ можно целый фильм снять

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о том, как футболисты относились к неопределённости по поводу участия клуба в РПЛ в нынешнем сезоне.

«С самого начала, как мы только собрались после пандемии, Юран нам твердил, что мы будем в Премьер-лиге. Он постоянно говорил об этом с большой уверенностью. Понятно, что ребят эта ситуация немного напрягала, каждый день появлялось по две-три новости на эту тему. Об этом целый фильм можно снять! Было много разговоров, мы старались от этого абстрагироваться, но ты всё равно ненароком понимаешь, что происходит такая непонятная ситуация. Здесь надо отдать должное Сергею Николаевичу, он дал нам уверенности, что команда будет в Премьер-лиге. Так и произошло!» — приводит слова Тихого Sport24.