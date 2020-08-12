Юран: арбитр VAR Вилков дал указание Москалёву назначить пенальти в ворота «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в матче подмосковной команды в финале Кубка России с «Зенитом» видеопомощник Михаил Вилков сказал главному арбитру Владимиру Москалёву назначить пенальти после падения Малкома.
«Там в роли VAR был Михаил Вилков, и именно он фактически дал указание арбитру в поле назначить пенальти после падения Малкома. Откуда знаю? Игроки рассказали, они сразу после эпизода подошли к главному судье Владимиру Москалёву, а тот остановил их: «Подождите, я разговариваю с видеопомощником». И потом добавил: «Мне сейчас сказали, это железобетонный пенальти».
И как это понимать? Эти слова арбитра могут подтвердить Дмитрий Тихий, Женя Гапон. Если, как говорит арбитр Алексей Еськов после матча «Спартак» — «Сочи», он не может давать рекомендации согласно протоколу УЕФА, то как оценивать действия Вилкова?
На поле во время матча работают три арбитра, ещё двое — VAR плюс резервный судья на бровке. Неужели шесть человек не могут обеспечить качественное судейство матча? Вот этого не могу понять. И хотелось бы, чтобы главный арбитр, даже когда ему VAR даёт убедительную подсказку, в какие-то ключевые моменты матча всё равно лично подходил к монитору и своими глазами смотрел спорный эпизод", — цитирует Юрана News.ru.
- 12 августа 2020
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