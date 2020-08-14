Дмитрий Баринов рассказал о разговоре в «Локомотиве» после публикации видео из ресторана

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о недавнем инциденте, когда в Сети появилось видео, на котором он и другие игроки команды отдыхали в ресторане.



«Когда всё это случилось, мы собрались здесь, в этой комнате. Только команда. Не было ни тренера, никого. Это может случиться с каждым. Не с алкоголем, так с кальяном. Какая-то девочка узнает, что ты футболист, снимет тебя на камеру и выложит в соцсети – от этого никто не застрахован. Когда мы здесь разговаривали, пришли к тому, что понимали, какое давление сейчас на нас оказывается, ведь была встреча с болельщиками, а тут на следующий день всё всплыло. Все здесь друг друга поддержали. Мы сказали, что единственный выход из всей этой ситуации – это поехать и выиграть в Казани, чтобы немного всё утихло.



Многие думают, что я постоянно сижу дома, не хожу никуда. Это не так. Я могу позволить себе сходить в ресторан, например, покушать, выпить бокал вина. Только понимаю, в какой момент можно, а в какой нет. Перед играми это невозможно. Алкоголь только в отпуске. Кальян я могу покурить, но не алкоголь», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».