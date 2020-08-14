Ларссон — об отмене гола: показалось, что это довольно странная ситуация, но так решил VAR

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).



«В целом мы контролировали игру, но не обошлось без ошибок. Матч нам удался, мы одержали хорошую победу. Мой гол, который не был засчитан в первом тайме? Мяч попал в руку. Мне показалось, что это довольно странная ситуация, но раз VAR так решил… Тем не менее я рад, что забил пенальти во втором тайме», — цитирует Ларссона «Матч ТВ».

Ларссон забил мяч на 17-й минуте матча, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за игры рукой. После этого гол защитника Георгия Джикии не был засчитан из-за офсайда. Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе, после скидки Александра Соболева головой во вратарскую, переправил мяч в ворота, забив второй мяч.