Марадишвили: после удачного старта ЦСКА хочет одержать ещё одну победу, но будет сложно

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«После удачного старта хотим одержать ещё одну победу, но будет сложно. Все помнят июльскую встречу с „Тамбовом“, которая складывалась тяжело. У них произошли определённые изменения в составе.



Матч не будет лёгкой прогулкой, но надеемся на такой же результат, как и три недели назад», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место и заработали право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче чемпионата России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко на выезде переиграли «Химки» со счётом 2:0.