Марадишвили: после удачного старта ЦСКА хочет одержать ещё одну победу, но будет сложно
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«После удачного старта хотим одержать ещё одну победу, но будет сложно. Все помнят июльскую встречу с „Тамбовом“, которая складывалась тяжело. У них произошли определённые изменения в составе.
Матч не будет лёгкой прогулкой, но надеемся на такой же результат, как и три недели назад», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место и заработали право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче чемпионата России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко на выезде переиграли «Химки» со счётом 2:0.
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