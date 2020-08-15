Мусаев: были возможности сравнять счёт, но не хватило мощности и движения

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча второго тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«В первом тайме показали качественный футбол. Имели моменты, но не воспользовались ими. Были возможности и во втором тайме сравнять счёт, но не хватило мощности и движения. Соперник играл по счёту, хорошо перекрылся и ловил нас на контратаках.

Замены? Вы знаете Шапи и Игоря Смольникова. Мацукатов вышел на позицию бокс-ту-бокс, с задачей неплохо справился. Если мы не забили, то нельзя говорить, что замены сработали.

Насколько состав подходит для Лиги чемпионов? Когда придут эти матчи, будет видно, насколько мы достойны или нет. Составом я доволен, футболисты могут решать самые высокие задачи», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.