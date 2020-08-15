Деян Ловрен забил дебютный гол за «Зенит»
Защитник Деян Ловрен забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Ростовом». Счёт — 2:0, идёт второй тайм.
На 87-й минуте встречи питерцы заработали стандарт на левом фланге. Дуглас Сантос навесил в штрафную, Ловрен высоко выпрыгнул и пробил головой в верхний угол ворот — Сергей Песьяков до мяча не дотянулся.
«Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Матч с «Ростовом» стал третьим для хорвата в составе питерской команды.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку.
- 15 августа 2020
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