Два клуба из группы «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» и «Лион» пробились в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Оба клуба были соперниками петербургского «Зенита» по группе G.
В полуфинале «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», «Лион» — с «Баварией».
Напомним, в группе G «Лейпциг» занял 1-е место, набрав 11 очков. «Лион» (8) стал 2-м. «Бенфика» (7) заняла третье место и вышла в Лигу Европы. «Зенит» также набрал 7 очков, но оказался на четвёртом месте в группе и остался без еврокубковой весны.
В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 3:1. На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу.
На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.
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