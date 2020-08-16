Полузащитник «Лиона» Корне: выход команды в полуфинал ЛЧ — не случайность

Полузащитник французского «Лиона» ивуариец Максвел Корне прокомментировал победу своей команды над английским «Манчестер Сити» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Игра в четвертьфинале Лиги чемпионов не рядовое событие. В матче с „Сити“ удача улыбнулась мне и отвернулась от них. Главное, что запомнят все зрители этой игры, — наша отличная командная работа. Мы прошли так далеко неслучайно. Перед возобновлением турнира мы упорно работали на тренировках, и сегодня это было заметно. Мы все сражались друг за друга, и это дало результат. Нужно выиграть ещё два матча», — приводит слова Корне официальный сайт УЕФА.
«Лион» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 10 лет. В следующей стадии турнира французы сыграют с мюнхенской «Баварией».
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