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РФС выразил соболезнования родным и близким умершего 17-летнего футболиста

РФС выразил соболезнования родным и близким умершего 17-летнего футболиста
Футбол 0

Российский футбольный союз на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

«В субботу, 15 августа, умер футболист команды ГБУ САШ Москомспорта „Олимпик“ 2003 года рождения Михаил Колосов.

Трагедия произошла во время матча на базе в Рублёво. Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выяснит обстоятельства гибели игрока», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля 2020 года скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту московского клуба стало плохо во время пробежки, которая была частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Спортсмену было 22 года.

В Москве умер 17-летний футболист
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