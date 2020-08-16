Боатенг: «Бавария» очень хочет выйти в финал ЛЧ, такое случается не каждый день

Защитник «Баварии» Жером Боатенг ответил на вопрос, как ему удаётся сохранять хорошую форму в плотном графике, а также поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.
«Есть несколько деталей. Важно заручиться доверием тренера и получать удовольствие от футбола. Вот и всё. Наслаждаюсь каждой секундой с ним.
Лига чемпионов? Всем понятно, что такой результат случается не каждый день. Мы в полуфинале и теперь очень хотим выйти в финал», — цитирует Боатенга пресс-служба клуба в "Твиттере".
Сообщалось, что немецкий клуб намерен продать 31-летнего защитника в это трансферное окно. «Бавария» пока не получала предложений о трансфере и не ведёт переговоров по поводу возможного ухода игрока.
Сообщалось, что игрок хотел бы остаться в клубе и до конца отработать контракт, действующий до 2021 года, и даже продлить соглашение. В прошедшем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл на поле 24 матча и сделал две результативные передачи.
- 16 августа 2020
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