Боатенг: «Бавария» очень хочет выйти в финал ЛЧ, такое случается не каждый день

Защитник «Баварии» Жером Боатенг ответил на вопрос, как ему удаётся сохранять хорошую форму в плотном графике, а также поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.



«Есть несколько деталей. Важно заручиться доверием тренера и получать удовольствие от футбола. Вот и всё. Наслаждаюсь каждой секундой с ним.

Лига чемпионов? Всем понятно, что такой результат случается не каждый день. Мы в полуфинале и теперь очень хотим выйти в финал», — цитирует Боатенга пресс-служба клуба в "Твиттере".



Сообщалось, что немецкий клуб намерен продать 31-летнего защитника в это трансферное окно. «Бавария» пока не получала предложений о трансфере и не ведёт переговоров по поводу возможного ухода игрока.



Сообщалось, что игрок хотел бы остаться в клубе и до конца отработать контракт, действующий до 2021 года, и даже продлить соглашение. В прошедшем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл на поле 24 матча и сделал две результативные передачи.