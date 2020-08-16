Байдачный: Путин спас Россию от всех этих либерастов

Бывший тренера «Ростова» Анатолий Байдачный, который живёт в Минске, поделился мнением о ситуации в Беларуси, а также о президенте России Владимире Путине.

«Я за Россию, я за Путина. Для меня самое главное, чтобы Беларусь осталась в хороших дружеских отношениях с Россией – это очень важно.



Конечно, в Беларуси народ живёт победнее, чем в России. С другой стороны, в магазинах всё есть. Я понимаю, что небогато живут, но не думаю, что это было основным позывом, чтобы начались какие-то перемены. Наверное, люди просто устали от власти, от 26-летнего правления одного человека. Но что интересно: бастует молодёжь, а она выросла при этой власти.

По мне, если при президенте страна процветает, да пусть он хоть 100 лет будет. Мне без разницы. Можно выбрать идиота – он за два года страну угробит, и что хорошего в этом? Я считаю, что ограничивать власть – бессмыслица. Самое главное, чтобы, если человек не справляется, его можно было поменять.



Моё личное мнение: Путин вообще спас Россию. Я не знаю, как у вас там в России к нему относятся, но для меня это человек, который спас Россию от всех этих либерастов. Или как их там правильно называют? Я же помню жизнь в 90-х", — приводит слова Байдачного Sports.ru.