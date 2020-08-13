Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется Владимир Путин

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о переменах в России за время его карьеры здесь, а также ответил на вопрос, с чем у него ассоциируется президент страны Владимир Путин.

Напомним, что хавбек выступал в России с 2014 года по 2020-й.

«Первая вещь, что приходит на ум, – курс евро. Когда я подписывал контракт, он был на уровне 45 рублей. Что ещё? Сложно что-то подметить, ведь каждый день я ездил на тренировки или матчи, времени узнать страну лучше было не так много.



Путин у меня ассоциируется со словом «власть», «могущество» и с большим авторитетом. Сложно что-то ещё добавить, так как я пристально не слежу за политикой», — приводит слова игрока «Все про спорт».