«Фиорентина» может купить Хави Мартинеса

31-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Фиорентина» попробует осуществить трансфер хавбека в летнее трансферное окно. Переговоры могут быть непростыми из-за высокой зарплаты Мартинеса.

Ранее Мартинес признался, что рассматривает различные варианты продолжения своей карьеры, отметив, что должен сесть за стол переговоров с «Баварией».



Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 года. Хавбек также защищал цвета «Атлетика» из Бильбао и «Осасуны» из Памплоны. Контракт Хави с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 13 млн.



В нынешнем сезоне Мартинес помог «Баварии» в 16 матчах немецкой Бундеслиги и 7 встречах Лиги чемпионов. Испанец не записал в свой актив голов или результативных передач.