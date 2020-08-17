Сунесс: Месси будто надоело тащить «Барселону». Это идеальный момент для предложения

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией», завершившемся разгромной победой мюнхенской команды (8:2).
«В матче с «Баварией» Месси выглядел как человек, которому надоело тащить команду. Без него они бы даже не смогли выйти в Лигу чемпионов. Эта неделя – идеальный момент, чтобы сделать предложение по Месси. Легко могу представить его в составе обоих клубов из Манчестера», — написал Сунесс в своей колонке в The Times.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов пойти на любые условия, чтобы приобрести Месси. Утверждалось, что в английском клубе считают, что воссоединение 33-летнего аргентинца с бывшим наставником «Барселоны» Хосепом Гвардиолой может положительно сказаться на игре.
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